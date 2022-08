La sorte bacia Tartuca e Nicchio

Sono Chiocciola, Tartuca, Leocorno e Nicchio le contrade baciate dalla sorte in un’assegnazione che ha visto un lotto con molti cavalli esperti mentre gli esordienti stavolta erano solo tre. Le operazioni di imbussolamento sono iniziate poco dopo le 16.20 e si sono concluse mezz’ora dopo. La lista è invece stata resa noto intorno alle 16.10 con la decisione dei capitani che è arrivata dopo poco più di un’ora e mezzo di riunione. L’Onda è stata la prima contrada ad uscire da Piazza con il proprio ‘barbero’: Tabacco, sauro di 10 anni, che ha all’attivo quattro Carriere. La prima emozione è arrivata con Viso d’Angelo: il cavallo che ha corso, e ben figurato, a luglio nella Torre è andato alla Chiocciola ed è stato accolto con un boato dal popolo di San Marco. Come dicevamo saltano anche Tartuca, Leocorno e Nicchio: Grande l’urlo di gioia del rione di Castelvecchio che accoglie nuovamente Remorex, dopo la sua prima vittoria nello Straordinario del 2018; la stalla del Leocorno ospiterà invece l’esperta Violenta da Clodia, già presente tre volte sul tufo; per il Nicchio infine c’è Zio Frac, barbero vittorioso a luglio di quest’anno nel Drago. Tra i cavalli che hanno già corso c’è anche Solu Tue Due andato in sorte al Valdimontone e Reo Confesso, baio di 12 anni, toccato alla Selva. Poi ci sono gli esordienti: Arestetulesu che è andato alla contrada della Giraffa, Astorioux nella Lupa e Ungaros, baio di 9 anni, per la Civetta.

