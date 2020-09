La singolare ricerca americana: “Un incrocio stradale di Houston è grande come il centro di Siena”

Il centro storico di Siena è grande come un’intersezione a livelli di una strada della città texana di Houston, questa la singolare comparazione evidenziata da Michael Hendrix del Manhattan Institute e ripresa dal giornale americano Jalopnik( link qui). All’interno dell’articolo viene fatto un paragone tra le due realtà: “mentre Siena ha una storia millenaria, Houston è stata fondata nel 1836 – si legge-. La popolazione di Siena è stata stabile per generazioni mentre la città di Houston, come molte altre della Sun Belt, ha visto una crescita esponenziale degli abitanti con la nascita delle automobili”. Con l’aumento dei residenti e con il boom delle macchine a Houston c’è stato un conseguente aumento delle autostrade.