La segnalazione – “Panello luminoso sulla Siena-Firenze spento da un anno”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che denuncia il “disservizio che interessa il sistema informativo a pannelli luminosi che è operativo sul raccordo Siena-Firenze”.

“Al chilometro 11,800 in direzione Siena – si legge -, nel comune di Monteriggioni, è stato installato già da qualche anno, un pannello informativo a ridosso del cavalcavia della strada comunale di Serfignano. Il pannello, ad oggi, non ha mai svolto il suo servizio, cioè quello di informare gli utenti. Ho segnalato più volte ad Anas, che è proprietario e gestore del raccordo, il disservizio e proprio loro hanno comunicato il perché di questa anomalia. Enel distribuzione non ha effettuato l’allaccio alla rete elettrica”.

“Mi preme sottolineare che lungo tutto il percorso da Siena a Firenze gli altri pannelli informativi funzionano e svolgono regolarmente il loro prezioso servizio, visto l’aumento esponenziale del traffico, soprattutto pesante, che sopporta tale strada. È passato un anno dal dicembre 2021. quando ho segnalato ad Anas l’anomalia, ma il problema sembra essere irrisolvibile, anche dopo vari solleciti”.