La scuola al tempo del Covid, Francesco Ricci: “Gli alunni hanno riscoperto la gioia dello stare insieme”

E così un altro anno scolastico sta volgendo al termine: domani sarà l’ultimo giorno di questa scuola a distanza e poi ci incammineremo verso il 17 giugno, giorno in cui avranno inizio gli esami di stato, ovvero, la cosiddetta maturità. Esami ben molto diversi da quelli cui siamo abituati: commissioni formate da professori interni con la sola presenza del presidente esterno. Per quanto riguarda gli esami, invece, ci sarà una sola prova orale con la presentazione della tesi. Questo pomeriggio Niccolò Bacarelli e Marco Crimi ne hanno parlato in diretta Facebook insieme a Francesco Ricci, professore del liceo classico Piccolomini di Siena. Il professore ha fornito alcuni spunti interessanti al riguardo di questo anno scolastico.

“Ho notato che questo periodo ha cambiato le coscienze dei ragazzi: hanno riscoperto la gioia dello stare insieme, di uscire, di incontrare gli amici. Anche le relazioni tra professori ed alunni sono cambiate, c’è più complicità, un rapporto amichevole, ma del resto è risaputo: nei momenti di difficoltà, tiriamo fuori il meglio di noi stessi”.

Di seguito la video intervista completa.