La sala conferenze del Gruppo Stampa intitolata a Roberto Romaldo

Il Gruppo Stampa Autonomo Siena celebra mercoledì 1 febbraio la ricorrenza di San Francesco di Sales, proclamato esattamente un secolo fa, il 26 gennaio del 1923 (dall’allora Pontefice Pio XI), santo patrono dei giornalisti.

“Dopo due anni – dice Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa – torniamo a festeggiare come da tradizione, con la celebrazione della Santa Messa e la ritrovata conviviale assieme ai colleghi che operano nel mondo dei media e della comunicazione. Ritengo particolarmente importante sottolineare l’attualità e la modernità del messaggio lasciato del nostro patrono San Francesco di Sales, di cui recentemente ricorrevano anche i 400 anni dalla morte, avvenuta il 28 dicembre 1622. Di comune accordo con il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, abbiamo deciso di di intitolare la sala conferenze della sede di Piazza dell’Abbadia a Roberto Romaldo, un valido collega e un grande amico che per lungo periodo ha guidato con saggezza e lungimiranza la nostra associazione: è una volontà che il consiglio direttivo e i soci hanno espresso affinché il suo ricordo e il suo esempio non si disperdano nel tempo, ma rimangano a perenne memoria”.

L’appuntamento è fissato alle ore 19 di mercoledì 1 febbraio presso la Chiesa di San Donato (Piazza dell’Abbadia, 5) per la Santa Messa celebrata da Sua Eminenza Cardinale Augusto Paolo Lojudice, al termine della quale, nell’adiacente sede del Gruppo Stampa Autonomo Siena, verrà inaugurata la Sala Conferenze “Roberto Romaldo”. A seguire, presso l’Osteria dei Vinattieri, si terrà la cena conviviale, che oltre ai colleghi giornalisti soci dell’associazione vedrà la gradita presenza di autorità cittadine e dei dirigenti delle Contrade che nel giugno scorso hanno ospitato la prima edizione del “Festival del Giornalismo di Siena”, oltre ai partner istituzionali e commerciali che lo hanno patrocinato e sostenuto.