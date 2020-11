La rsa Pietro Fedi di Radda in Chianti diventa “total covid”. Lo ha annunciato iil sindaco del Comune Pier Paolo Mugnaini, “con questo status l’Asl ha potuto inviare personale di supporto all’interno della struttura, in aggiunta all’attività di monitoraggio svolta dal personale delle unità Usca – scrive in un post-. Inoltre la direzione della Casa di Riposo “Pietro Fedi” ha messo a disposizione della stessa Asl la struttura adiacente, già in parte attrezzata, in modo da poter gestire ospiti Negativi sia della struttura stessa che provenienti da altre zone del territorio di competenza dell’Asl Sud Est Toscana. Per questo allestimento abbiamo dato il supporto per la rimozione delle suppellettili e la verifica degli impianti. L’obiettivo è quello di renderla operativa al più presto”. Nella struttura si registrano 48 pazienti positivi e 4 negativi, “Purtroppo si sono anche verificati 3 decessi – prosegue Mugnaini-, si tratta di ospiti trasferiti presso il Policlinico di Siena. A nome mio, della giunta e di tutta l’amministrazione comunale voglio esprimere le più sentite condoglianze alle famiglie per la grave perdita dei loro congiunti”.