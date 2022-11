La Robur verso la sfida con la Vis Pesaro, Guido Pagliuca: “Fiero della mia squadra”

“Sono fiero della mia squadra e di questi 19 punti”. Così Guido Pagliuca, allenatore della Robur Siena, presenta la sfida che aspetta domani i bianconeri nelle Marche con la Vis Pesaro: calcio d’inizio alle 14.30 al Tonino Benelli di Pesaro.

“Domenica abbiamo ottenuto un risultato eccezionale per il nostro percorso – spiega il tecnico bianconero -, anche per come è maturato. Poco prima del match si fa male un giocatore importante (Favalli, ndr.) e la squadra avrebbe potuto crearsi un alibi ma invece si è compattata ed ha trovato un risultato importante. Questa è la dimostrazione che questo è un gruppo di persone e di calciatori top”. “Al momento abbiamo 19 punti – aggiunge -, tutti meritati sul campo, nonostante tanti infortuni importanti e forse abbiamo anche lasciato qualcosa per strada. Sono soddisfatto di quello che questi ragazzi stanno dando a Siena e di quello che questa piazza sta restituendo al gruppo”.

“Ad esclusione della partita di Sassari – prosegue il mister della Robur Siena -, e del secondo tempo di Recanati, sono soddisfatto di quello che vedo in campo. Abbiamo giocato sempre con i soliti undici e non è facile mantenere sempre alta l’attenzione mentale. Forse è stato quello che ci ha penalizzato, ma i ragazzi hanno sempre lottato”.

Mister Pagliuca per la sfida di domani ha convocato 22 giocatori:

Portieri: Manni, Lanni.

Difensori: De Santis, Farcas, Crescenzi, Franco, Riccardi, Rizzitelli, Silvestri, Raimo.

Centrocampisti: Castorani, Collodel, Leone, Meli, Picchi, Buglio, Bianchi, Frediani

Attaccanti: Paloschi, Disanto, Belloni, Arras.