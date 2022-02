La Robur verso il derby con la Carrarese: “Fondamentale gestire le energie”

Con la brutta sconfitta patita a Chiavari con l’Entella, per il Siena si è aperto un tour de force che la vedrà impegnata anche domani a Carrara e che si chiuderà domenica nella partita casalinga con la Viterbese. Proprio per affrontare al meglio questo ciclo di incontri, la squadra è rimasta in una sorta di mini-ritiro in Liguria, e da lì Pasquale Padalino, ha voluto comunque presentare la prossima partita. “Chiaramente a distanza di poche ore – spiega il tecnico bianconero – diventa difficile preparare le sfide, non avendo la preparazione fisica o mentale per proporre alcuni allenamenti. Adesso ci stiamo concentrando sul recupero, mobilità e tutti gli accorgimenti che si possono prendere per far rendere i giocatori”.

“Proprio in vista di questi impegni ravvicinati – prosegue l’allenatore – abbiamo fatto dei cambi, alcuni forzati ed altri obbligati, dal momento che alcuni giocatori non potevano scendere in campo dal 1′ (Laverone e Paloschi su tutti). Abbiamo cercato di gestire al meglio le energie, rimane la preoccupazione per la sconfitta e quando si perde così è normale cercare di capirne il motivo”.

“Non dobbiamo dimenticarci, – aggiunge Padalino – anzi bisogna ricordarselo tutti, che veniamo da una serie di 10 punti in 4 partite, uno score per il quale avremmo firmato qualche tempo fa: questo è l’aspetto da non sottovalutare”. Sugli ultimi arrivati Padalino dice: “La crescita si vede giorno per giorno, ma il frazionamento del campionato non ci consente di inserirli al meglio. Però devo dire che tutti i ragazzi si sono subito messi a disposizione, facendo anche alcuni sacrifici, sportivamente parlando, importanti”.

Parlando ancora dei singoli, Padalino si è detto contento della prestazione di Pezzella: “Il campionato richiede freschezza e lui veniva da un lungo stop. Inoltre, negli allenamenti precedenti aveva mostrato ottimi segnali di ripresa ed era tra i più in forma. A tutto ciò si aggiunge che in quel ruolo abbiamo lui e Guillaumier che aveva ancora qualche strascico dall’ultima partita. Probabilmente Pezzella ha pagato nel corso della gara ma non c’era nessun altro col suo stato di forma da poter far giocare in quella posizione”.