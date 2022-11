La Robur scivola contro una Lucchese ordinata: finisce 0-1 all’Artemio Franchi

Perde il Siena che contro una Lucchese ordinata non riesce a trovare la zampata giusta. Al termine di una partita combattuta, in cui entrambe le formazioni si sono date battaglia a viso aperto, è il contropiede di Bruzzaniti che condanna la Robur allo 0-1 finale. A lasciare l’amaro in bocca ai tifosi presenti all’Artemio Franchi c’è la traversa di Belloni colpita al 70′. Si tratta di un brutto stop per la squadra di Pagliuca che dopo due vittorie consecutive deve interrompere la propria marcia. Adesso i bianconeri dovranno ricompattarsi in vista della sfida con l’Alessandria che si giocherà in Piemonte domenica prossima.

Siena: (4-3-2-1): Lanni; Franco, Crescenzi, Silvestri, Raimo; Buglio, Leone, Collodel; Belloni, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Farcas, Riccardi, Frediani, Meli, Rizzitelli, Arras, Bianchi, De Santis, Mora, Picchi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Lucchese: (3-5-2): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Mastalli, Franco, Tumbarello; Bruzzaniti, Visconti; Semprini.

Panchina: Galletti, Maddaloni, Ferro, Rizzo Pinna, Romero, Bianchimano, D’Ancona, Catania, D’Alena, Merletti, Ravasio.

Allenatore: Ivan Maraia.

Avvio concitato della sfida con le due formazioni che provano a giocare in velocità. La prima vera occasione capita sulla testa di Quirini al 20′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la difesa è brava a respingere. Col passare dei minuti sono i rossoneri a crescere di intensità: al 33′ è Bruzzaniti che prova a calciare ma il tiro centra un difensore. Ancora Lucchese pericolosa su corner ma il colpo di testa di Semprini è deviato dai centrali bianconeri. Al 40′ il colpo di testa dell’attaccante ospite termina a lato, ma il guardalinee aveva ravvisato la posizione di off-side. Prova a rispondere la Robur con una bella azione orchestrata da Belloni e Disanto che porta il numero 10 al traversone verso Paloschi, ma la sfera è troppo lunga e non può arrivare.

Pagliuca prova a cambiare le carte in tavola e getta nella mischia Mora al posto di Franco. Prova a sprintare il Siena in questa ripresa: Paloschi riceve al limite dell’area di rigore e si gira bene ma l’azione viene poi interrotta dai difensori che riescono a chiudere. I bianconeri ci provano ma a segnare è la Lucchese al 55′ che in contropiede punisce la retroguardia senese; Paloschi perde un pallone sanguinoso al limite dell’area di rigore, che innesca l’azione di Mastalli, il quale serve sulla corsa Bruzzanti. L’attaccante della Lucchese a tu per tu con Lanni non sbaglia e porta in vantaggio i suoi firmando l’1-0. Pagliuca risponde allo svantaggio e aumenta il carico offensivo inserendo Arras al posto di Buglio. Occasione per il Siena al 70′ che arriva a colpire con Belloni di testa, ma la sfera si infrange sulla traversa e rimbalza sulla linea per poi essere afferrata dal portiere avversario. Al 77′ Leone pesca Belloni sul secondo palo che insacca ma il terzo uomo aveva già alzato la bandierina del fuorigioco. Nel finale gioca il tutto per tutto mister Pagliuca che schiera Bianchi e Frediani in un assetto ultraoffensivo. La squadra di casa ci prova fino alla fine ma non riesce a trovare la rete del pari nonostante le chance create.

Emanuele Giorgi