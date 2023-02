La Robur pesca dal mercato degli svincolati: a Siena arriva Enrico Bearzotti

Attraverso una nota ufficiale l’Acr Siena ha reso noto di “aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Bearzotti, attualmente svincolato”.

Classe 1996, Bearzotti è un esterno destro in grado di ricoprire più ruoli. Il nuovo bianconero vanta 6 presenze in serie A, una in B e 138 in serie C con le maglie di Hellas Verona, Modena, Arezzo, Trento, Monza, Padova e Cosenza. Nell’attuale stagione è stato in forza al Catanzaro Calcio 1921. Questo pomeriggio Bearzotti, che ha scelto il numero 21, ha svolto il suo primo allenamento con la squadra agli ordini di mister Guido Pagliuca.