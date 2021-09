La Robur fa sognare Siena: battuta la Carrarese 3-0

Il sole accarezza l’erba, tutto è pronto per una giornata di meraviglie. Il cronometro del Franchi ingrana la marcia, l’arbitro fischia il calcio d’inizio. Il Siena affronta la Carrarese i questa terza giornata di campionato, gara valevole per il campionato di serie C. Un’altra prova di forza per i bianconeri che non mancano l’appuntamento con il gol, ma la partita si gioca in 90 minuti e non tutto è scontato. Inizia bene la Carrarese con un gioco preciso, un pressing fortissimo, i giocatori senza paura. La prima occasione arriva al settimo minuto con Figoli che in area spicca di testa e sfiora la palla. Lanni tra i pali è pronto e in due tempi blocca il pallone. Al decimo minuto punizione per la Carrarese. Prova il tiro in porta ma Lanni blocca. Ripartenza repentina per i bianconeri, Lanni serve Bani che prova l’azione personale, non vede Varela solo in fascia e decide per il passaggio a Guberti che prova il tiro da fuori aria ma il difensore blocca il tiro. Calcio d’angolo per il Siena che non va. Al 13° Ci prova la Carrarese, Galligani sulla fascia vola sull’erba e porta la palla nell’area offensiva. Serve Kalaj che incespica sul pallone. Carrarese sfrenata nei primi 20 minuti di gioco. Ma il Siena non ci sta e al 18° Cardoselli in fascia vede Paloschi in area che prova il colpo di testa in volo, la palla sfiora la porta. Occasione mancata per il Siena.

I bianconeri adesso fanno sul serio questa partita deve essere loro, al 20° doppia occasione per il Siena. Mora vede Cardoselli solo davanti porta, prova il cross e il colpo di testa fortissimo. Il guizzo di Vettorel, però, non lascia speranza al Siena, una grande parata salva la Carrarese dal gol. Ci provano ancora i bianconeri con il calcio d’angolo. La palla viene respinta ma Favani prontissimo prova il colpo fuori area sfiorando l’incrocio. Ancora una volta il Siena sfiora il gol. Al 26° le manone di Vettorel sono provvidenziali. Paloschi ruba il pallone all’avversario e si porta in area Carrarese, vede Varela solo e gli serve la palla che però non controlla, Cardoselli pronto prova il tiro al limite dell’area ma Vettorel ci arriva. Ancora una volta salva la Carrarese. 28° minuto, il calcio d’angolo dei bianconeri crea confusione con la Carrarese e l’arbitro è costretto a intervenire. Dubbio il fallo su Bani che va a terra. I bianconeri reclamano il rigore ma l’arbitro decide per continuare il gioco. La porta della Carrarese sembra stregata, il Siena crea occasioni ma la palla non vuole entrare, sarà per la bravura del classe 2000, Vettorel, sarà la divina provvidenza ma il Siena dura fatica a buttare il pallone nella rete. Al 30° Guberti sfiora il gol. Questa volta prova la pennellata da fuori area dalla sua zona. La palla bacia la traversa che la spinge fuori. Il gol rimane, ancora una volta, un sogno.

Al 35° Varela ruba la palla a Rota e rimane solo davanti la porta dei carrarini, prova la corsa. Non vede nessuno a cui passare e prova il tiro che finisce sopra la traversa. Sudore, spreanza, costanza, impegno finalmente vengono ripagati con il gol per il Siena. Dobbiamo aspettare il 44° minuto, dopo un primo tempo di pressing fortissimo finalmente arriva l’1-0. Guberti porta la palla in fascia fino all’area della Carrarese. In area solo Paloschi, gli serve la palla e, d’esperienza, la tocca in porta. Questa volta Vettorel non ci arriva. 1-0 per i bianconeri e l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

Il secondo tempo non inverte il pronostico ma conferma la straordinaria forza dei bianconeri. Si riparte con la Carrarese che decide di optare per un doppio cambio, Semprini e Tunjov entrano al posto di Grassini e Figoli. Al 2° minuto arriva giallo per Battistel che butta a terra Guberti. Carrarese protagonista nei primi minuti del secondo tempo. Al 6° Energe si avvicina all’area della Robur, prova il tiro ma non si coordina. La palla finisce al lato. Il Siena questa volta si fa trovare subito pronto, al 10° minuto Guberti serve per Bani che prova la botta fuori area ma il difensore ci mette il piede e respinge, la palla carambola tra i piedi di Acquadro che ribatte con un tiro potente e preciso che finisce nell’angolo basso a sinistra, il portiere ci tira i guanti ma non ci arriva. Gol per i bianconeri che si portano sul 2-0.

13°: doppio cambio per la Carrarese: Galligani esce al suo posto entra D’Auria Esce anche Energe, al suo posto Bramante. Ance Gilardino opta per un cambio al 18°, esce Cardoselli, al suo posto entra Bianchi. Al 22° Totò Di Natale conclude con le sostituzioni, esce Luci al suo posto entra Mazzarani. La partita sembra destinata ad andare verso un’unica strada, quella bianconeri, ma al 25° la Carrarese alza i toni della partita in maniera aggressiva, Marino butta a terra Bianchi, l’arbitro è costretto a intervenire con un cartellino giallo, il secondo per la Carrarese. 27° del secondo tempo, Battistella prova il tiro da fuori area ma non va. Gilardino opta per una tripla sostituzione per il Siena, entra Karlsson al posto di Paloschi, Disanto al posto di Guberti, esordio per Pezzella al posto di Acquadro. Al 29° la Carrarese pericolosa. Ci prova Bramante che supera in velocità la difesa bianconera, Lanni chiude la traiettoria, bramante prova a mettere la palla in mezzo ma non trova nessuno. Occasione sprecata. Al trentacinquesimo sempre Bramante scarta Terzi e va in via in velocità, Terzi è costretto al fallo e si porta a casa un cartellino giallo. Ultima sostituzione per il Siena al 36°: entra Montiel al posto di Varela. Il Siena è scatenato e il 2-0 non basta a saziare i bianconeri, al 38° Bianchi prova la sciabolata per Disanto che ci arriva in velocità e mette in mezzo la palla, ci arriva Karlsson che svirgola la palla finendo tra le braccia di Vettorel. 42°: ancora il Siena fa provare un brivido alla curva. Pezzella da fuori area prova la botta che bacia il palo della Carrarese. Dulcis in fundo, come la migliore delle storie, arriva il 3-0 per i bianconeri. Al 43° Disanto ruba il pallone e si porta solo davanti alla porta, serve per Montiel che con tocco la infila tra i pali della Carrarese. Un Siena da sogno si porta a casa tre punti per il campionato con una partita che li ha visti 90 minuti protagonisti.

Niccolò Bacarelli