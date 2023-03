La Robur è abbonata al pareggio: a San Donato è 1-1

Arriva un altro pareggio per la Robur Siena che sul campo del San Donato Tavarnelle impatta 1-1. Per la squadra senese si tratta del sesto pareggio nelle ultime sette partite, intervallate soltanto dal 4-0 subito col Cesena. La squadra di Pagliuca va subito sotto, dopodiché è Disanto, all’ora di gioco, a mettere a segno la rete dell’1-1 finale. Per provare ad agguantare una vittoria che manca ormai dal 22 gennaio, il Siena dovrà aspettare sabato prossimo, l’11 marzo, quando al Franchi arriverà la Vis Pesaro.

San Donato (4-3-2-1): Biagini; Carcani, Siniega, Gorelli, E. Rossi; Regoli, Bovolon, Bianchi; Galligani, Russo; Ubaldi.

Panchina: Cardelli, Campinotti, Calamai, Marzierli, Borghi, Sepe, Gerardini, Brenna, Montini, Contipelli, Pezzola, Viviani.

Allenatore: Marco Ghizzani.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Franco, Favalli; Castorani, Collodel, Meli; Belloni, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Berti, Buglio, Frediani, Bearzotti, Ciurli, Verduci, Motoc, De Santis, Orlando.

Allenatore: Guido Pagliuca.

A trovare la rete del vantaggio è subito il San Donato che, su calcio d’angolo, sfrutta l’elevazione di Gorelli il quale incorna bene e sigla la rete del vantaggio casalingo. Prova a replicare subito il Siena che arriva al tiro al quarto d’ora ma Biagini respinge. Prova a spingere la squadra bianconera ma non riesce a sbloccare la gara nel primo tempo che si conclude sull’1-0. Nella ripresa è Disanto che prova a prendere per mano la Robur. Al 50′ è proprio lui che arriva a calciare ma il tiro e alto, ci riprova dopo appena 3 minuti ma stavolta è il palo che nega la gioia del gol al numero 7, infine al 60′ arriva la rete. Orlando serve benissimo Disanto in area di rigore che calcia bene e trafigge Biagini. Nel finale ci prova la Robur ma l’occasione per fare bottino pieno capita sulla testa di Marzierli che, su un’uscita fuori tempo di Lanni, avrebbe tutto lo spazio per segnare. Per fortuna della Robur la sfera non centra lo specchio della porta.