La Robur cambia passo nel secondo tempo: 1-0 e vittoria nel big match con l’Entella

Era una partita fondamentale per il prosieguo della stagione della Robur Siena quella di oggi con la Virtus Entella: mister Gilardino arrivava a questa partita con l’assenza dell’ultimo minuto del bomber Alberto Paloschi, infortunato. Gilardino sceglie di stravolgere il proprio modulo: dal 4-3-3 passa al 3-5-2 con Disanto adattato come esterno di centrocampo.

Nella prima frazione il Siena sembra partire col piglio giusto e Disanto sembra impensierire la difesa avversaria. Tuttavia, con l’andare dei minuti, la spinta senese sembra calare ed è la Virtus Entella a prendere campo. Proprio gli ospiti vanno vicinissimi al golo intorno al 33′: Cicconi calibra un cross perfetto per Lescano che è bravissimo a mettere giù col petto e servire Capello che calcia a botta sicura. A salvare il Siena ci pensa però Milesi che è prodigioso a mettere una pezza ad un cattivo posizionamento della difesa bianconera. Dopo pochi minuti, al minuto 39, è il Siena a rispondere e va vaicina al gol dell’1-0 con Cardoselli: Varela dopo aver saltato Cleur mette in mezzo per il centrocampista che però calcia male. Non vuole correre rischi Dessena che spazza in corner. Il primo tempo finisce quindi sul risultato di 0-0 ed un pareggio giusto per quanto visto fino a quel punto.

Seconda frazione in netto miglioramento per i bianconeri. Già al 55′ la Robur si vede annullare un gol dubbio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Cardoselli rimette al centro il pallone con uno splendido colpo di tacco e Terzi incorna per la rete dell’1-0. Il guardalinee però ravvede la posizione irregolare del numero 21 bianconero che era oltre la linea di fondo campo. Dopo pochi istanti il destino riserva lo stesso trattamento per l’Entella: Capello insacca in rete ma era in posizione di offside. Gilardino prova a cambiare la partita coi cambi: dentro Marcellusi e Karlsson al posto di Guberti e Cardoselli. Altra occasione intorno al 63′ quando la Robur costruisce un’altra occasione: Karlsson imbuca per Disanto che calcia forte sul secondo palo ma Paroni riesce in qualche modo a deviare sul fondo la sfera. Il Siena va ancora vicinissimo al gol: cross preciso di Terigi per Karlsson che gira bene ma Paroni dice ancora di no. La svolta arriva al 78′: sugli sviluppi di un corner Varela va a terra per un calcio ricevuto da Lescano. L’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto del calcio di rigore. A prendersi la responsabilità è proprio l’attaccante uruguagio che calcia centrale, il portiere ci arriva, ma lo stesso Varela ribadisce a rete il gol dell’1-0. Nel finale Disanto avrebbe anche l’occasione per firmare il gol del 2-0 ma dopo aver scartato anche il portiere sbaglia l’appoggio a rete.

Emanuele Giorgi