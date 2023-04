La Robur cade di nuovo: sul campo della Fermana finisce 3-1

Perde ancora la Robur che sul campo della Fermana va sotto 2-0 già nel primo tempo e non riesce a riaprila prima del 93′ quando Paloschi realizza, dal dischetto, il gol del 2-1. A chiudere la partita in favore dei padroni di casa di pensa Maggio che al 99’ trova la rete del 3-1. Per la squadra di Pagliuca, in ogni caso, continua il periodo complicatissimo: dopo il pesante 3-0 di Carrara un altro 3-1 che, oltre a fare male all’umore, fa fare un ulteriore passo indietro ai bianconeri. Nelle ultime dodici partite, i bianconeri sono andati incontro ad un ruolino da tre sconfitte, otto pareggi ed una sola vittoria (4-0 sulla Vis Pesaro inguaiata nella lotta salvezza). I senesi proveranno a far meglio giovedì prossimo, il 6 aprile, nella sfida casalinga con il Gubbio.

Fermana (4-3-3): Borghetto; Eleuteri, Parodi, Pellizzari, Gkertsos; Scorza, Giandonato, Misuraca; Neglia, Busatto, Maggio.

Panchina: De Matteis, Nardi, Spedalieri, Graziano, Neglia, Vessella, Romeo, Fischnaller, Pinzi, Carosso, Nannelli, Pampano.

Allenatore: Stefano Protti.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Favalli, Verduci; Buglio, Leone, Collodel; Belloni, Orlando, Disanto.

Panchina: Manni, Berti, Paloschi, Frediani, Castorani, Bearzotti, Ciurli, Motoc, Rusnak, De Santis, Picchi, Franco.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Parte bene il Siena che prova subito a impensierire la Fermana con la conclusione di Belloni ma la posizione dell’attaccante non era regolare. I bianconeri nelle prime battute sembrano più aggressivi ma a sbloccare la gara è la Fermana. Favalli perde la sfera in una zona pericolosa del campo, Maggio ci si avventa, salta Riccardi e a tu per tu con Lanni non sbaglia. Fermana avanti 1-0. Alla mezz’ora Disanto mette il traversone ma Parodi svetta più in alto e mette in angolo anticipando Belloni. La Robur continua a rimanere in proiezione offensiva senza in realtà essere mai davvero pericolosa. I padroni di casa puniscono i toscani al 42′: Parodi prende benissimo il tempo sulla punizione pennellata di Giandonato e trova la rete del 2-0. Nel finale i marchigiani avrebbero anche l’opportunità per triplicare ma la difesa regge. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-0.

Parte all’attacco il Siena nella ripresa ma la porta avversaria sembra, a tratti, irraggiungibile. L’occasione più grande è al 65′ quando Paloschi raccoglie il bel passaggio di Frediani ma non riesce a centrare la porta. Il Siena continua a provarci da calcio d’angolo ma, nonostante qualche indecisione di Borghetto, la difesa fa buona guardia. Nel finale, dopo il caos provocato dallo spegnimento di un riflettore e conseguenti dieci minuti di recupero, il Siena si guadagna un calcio di rigore che Paloschi non fallisce. Il Siena si porta sul 2-1 a sei minuti dal termine. Nonostante i tentativi di forcing finale, non riesce ad agguantare la rete del pari la squadra senese. I padroni di casa, dal canto loro, sono bravi a tenere la palla lontana dalla loro area di rigore e a assestare anche il gol del lo. Maggio riesce a sgusciare via alla difesa Toscana e a imbucare all’angolino basso la rete del 3-1. Il Siena si deve infine arrendere alla Fermana. Al Bruno Recchioni termina 3-1.