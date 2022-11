La Robur brilla ed espugna Pesaro: 2-0 alla Vis e seconda vittoria consecutiva

Dopo un periodo complesso di due pareggi e due sconfitte in quattro partite, torna a sorridere la Robur Siena che oggi a Pesaro, dopo il bel 3-0 in casa col San Donato, inanella la seconda vittoria consecutiva e conquista tre punti importantissimi a scapito della Vis. Se nel primo tempo i bianconeri impongono il loro gioco rendendosi spesso pericolosi pur senza trovare la rete, nella seconda metà di gara ci pensa Paloschi a sbloccarla con un gran sinistro. La rete di Riccardi, che arriva intorno all’ora di gioco, è quella che vorrebbe dare tranquillità alla squadra di Pagliuca. Poco prima del 70′, tuttavia, arriva l’episodio che potrebbe riaprire la gara: il rosso per Castorani. I toscani, tuttavia, non si scompongono più di tanto e riescono comunque a portare a termine la gara sul punteggio di 2-0- Si segnala, inoltre, che prima della sfida è stato costretto al forfait Belloni colpito da una gastroenterite. Adesso il Siena avrà otto giorni per preparare al meglio la prossima sfida con la Lucchese in programma domenica prossima all’Artemio Franchi di Siena, una sfida che vedrà il tecnico bianconero nelle vesti di ex di giornata.

Siena (4-3-1-2): Lanni; Raimo, Crescenzi, Silvestri, Riccardi; Collodel, Leone, Castorani; Buglio; Paloschi, Disanto.

Panchina: Manni, Farcas, Frediani, Meli, Rizzitelli, Arras, Bianchi, De Santis, Picchi, Franco.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Buona partenza del Siena che prova da subito ad imporre il proprio ritmo alla gara e, dopo neanche un giro di orologio, si conquista una punizione dal limite dell’area di rigore. La prima vera occasione per i bianconeri arriva al 6′: Disanto riconquista palla, punta la difesa dei padroni di casa e serve Collodel che calcia ma Farroni, che difende i pali marchigiani, devia in calcio d’angolo. Al 22′ è Raimo che arriva alla conclusione ma la sfera sorvola la traversa. La squadra allenata da Pagliuca spinge e costruisce azioni pericolose senza però trovare la giocata decisiva. Il primo tempo, dopo un minuto di recupero, si chiude sul punteggio di 0-0.

Il secondo tempo si apre con il Siena ancora proiettato in avanti e, questa volta, il gol del vantaggio arriva. Al 47′, sul lancio di Collodel, il difensore della Vis Pesaro si fa ingannare da un rimbalzo; Paloschi si avventa sulla sfera e calcia col mancino, punendo Farroni. Il bomber bianconero porta così in vantaggio i suoi per 1-0. Prova a rispondere la squadra biancorossa, e al 56′ si costruisce una chance per il pareggio ma la conclusione di , a due passi dalla porta, non centra lo specchio. Allo scoccare dell’ora di gioco arriva il gol del 2-0 per il Siena: sul corner, battuto alla perfezione da Disanto, Riccardi trova benissimo il tempo e di testa insacca. La squadra pesarese adesso si riversa in avanti nel tentativo di riaprire la sfida e, al 68′ Castorani si fa espellere per somma di ammonizioni dopo aver atterrato un rivale in corsa. Al 73′ ci prova Bakayoko di testa ma Lanni è un felino e nega la gioia del gol all’avversario. Adesso Pagliuca prova a sistemare qualcosa e inserisce Picchi al posto di Buglio. Nonostante adesso siano i padroni di casa a cercare la rete per riaprire la partita è Leone che ha nei piedi la palla del 3-0 ma perde il tempo della giocata e non riesce a pungere. Ancora un’occasione per i marchigiani al 92′ ma Cannavò non arriva sulla sfera. Nel finale la squadra di casa non sembra avere più le forze per provare a riacciuffarla. L’arbitro, dopo aver concesso 6′ di recupero, fischia tre volte e consegna così alla Robur tre punti meritatissimi.

Emanuele Giorgi