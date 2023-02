La Robur affonda al Manucci: finisce 4-0 per il Cesena

Quello che matura al Dino Manuzzi di Cesena è un risultato rotondo: Cesena 4 – Siena 0. Risultato rotondo ma non bugiardo, con i padroni di casa che dominano in lungo e largo sin dall’inizio e pressoché per 90 minuti; ad aprire le danze sarà Silvestri, ex di giornata, in gol dopo poco più di venti minuti. Per la squadra di Pagliuca (che oggi per la verità era squalificato) pesano le tante assenze ed ovviamente l’espulsione di Meli arrivata sul 2-0. Un brutto stop per i bianconeri che ora sono attesi dalla sfida casalinga con la Torres di domenica prossima.

Cesena (3-4-1-2): Lewis; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Bianchi, Mustacchio; Saber; S. Shpendi, Corazza.

Panchina: Tozzo, Pollini, Mercadante, Bumbu, Ferrante, Chiarello, Celiento, Albertini, Calderoni, Udoh, Brambilla, C. Shpendi, Brambilla, Francesconi.

Allenatore: Domenico Toscano.

Siena (3-5-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi; Bearzotti; Belloni, Leone, Meli, Disanto; Frediani, Paloschi.

Panchina: Berti, Ciurli, Petrelli, Verducci, Motoc, Rizzo, Hagbe, De Santis, Franco, Orlando.

Allenatore: Nico Lelli.

Inizia subito all’attacco il Cesena che sin dalle prime fasi di gioco riesce a dettare il proprio ritmo. A sbloccare il risultato, al 22′, ci pensa Luigi Silvestri col più classico dei gol dell’ex. Il difensore, che con la maglia dei senesi era stato tra i migliori nella prima parte di campionato, è bravo a eludere la difesa dei suoi ex compagni di squadra e a capitalizzare il traversone del compagno. Nell’esultare Silvestri si rivolge ai suoi ex tifosi alzando le mani in segno di rispetto. Prova a reagire la squadra toscana ma al 34′ arriva anche il raddoppio del Cesena: Lanni para una conclusione di Adamo, ma la palla finisce nei piedi di un attaccante che calcia e centra Shpendi che devia il pallone in rete. Il colpo è duro per i bianconeri di Siena che non riescono a reagire: si va all’intervallo sul 2-0.

Nella seconda metà di gara la sfida non si discosta dai binari seguiti nel primo tempo. All’ora di gioco arriva anche l’espulsione di Meli: il centrocampista stende Shpendi e si vede sventolare il secondo giallo della sua partita. Dopo appena un giro di orologio arriva anche il 3-0 che è una sentenza, il cross di Ciofi centra in pieno Raimo che è sfortunatissimo a insaccarla alle spalle del suo portiere. Nel finale la squadra di Toscano trova anche la rete del poker. All’82’ De Rose pesca Mustacchio che da posizione defilata trafigge un Lanni incolpevole. Termina 4-0 al Dino Manuzzi di Cesena.