La Robur affonda a Carrara: coi marmiferi è 3-0

Perde il Siena che a Carrara affonda 3-0 contro i marmiferi. Dopo un avvio in salita, con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo appena dieci minuti, la squadra bianconera sembrava aver ritrovato la giusta spinta per trovare il pareggio. Invece, al 70′ ecco che arriva il gol del raddoppio carrarese e, dopo qualche giro di orologio, arriva anche la rete del tris. Nota a margine: Lanni è stato sostituito per un trauma facciale subito nel primo tempo, durante l’intervallo. Il giocatore resta in osservazione. Il prossimo appuntamento per la squadra di Pagliuca è in programma per sabato prossimo, il 1 aprile, sul campo della Fermana.

Carrarese (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Capello, Energe.

Panchina: Gatti, Satalino, Folino, Cerretelli, Bozhanaj, Coccia, Castigliani, Frey, Mercati, Giannetti.

Allenatore: Dal Canto.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Collodel, Leone, Castorani; Belloni, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Berti, Buglio, Meli, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Verduci, De Santis, Picchi, Franco, Orlando.

Allenatore: Guido Pagliuca.

La prima occasione è per la Carrarese che dopo un minuto di gioco arriva subito dalle parti di Lanni che però è bravo a negare la rete agli avversari. Ci riprova al 5′ la Carrarese: Collodel perde la sfera in fase di costruzione e la regala agli avversari che calciano con Capello. Lanni si tuffa e salva tutto con una prodezza. Il vantaggio, tuttavia, arriva al 10′; lo stesso Capello insacca in rete di testa sugli sviluppi di un’azione concitata. 1-0 per la Carrarese. Dopo la rete subita cerca di crescere il Siena e a prendere campo. La migliore occasione capita proprio in chiusura di tempo: Disanto serve Paloschi ma il tiro viene respinto dal portiere marmifero. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora la Robur che prova a riaprire la partita ma il tentativo di Paloschi viene deviato in corner. Al 53′ è Disanto che soffia la palla alla difesa avversaria in fase di disimpegno ma il portiere fa buona guardia e nega il gol al numero 7 senese. La Robur ci prova anche con un paio di tiri dalla lunga distanza ma, al 70′, è la Carrarese che raddoppia. Il solito Capello viene pescato sul secondo palo con tutto lo spazio per insaccare il gol del 2-0. Nonostante un accenno di reazione, al 78′ arriva anche la rete del 3-0: Bozhanaj scarica un siluro che non lascia scampo a Manni. La rete del calciatore albanese è quella del ko per il Siena che ora non sembra avere più la forza di rialzarsi. Allo stadio dei Marmi termina 3-0 tra Carrarese e Siena.