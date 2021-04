La rimodulazione di ‘Scuole sicure’ porta le biciclette elettriche alla Polizia municipale

Ieri il ministero dell’interno ha approvato le modifiche al progetto “Scuole sicure 2020/2021”, valutata positivamente dal prefetto durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto lo scorso 26 marzo, a seguito della richiesta del comune di Siena.

Il progetto “Scuole Sicure 2020/2021”, finanziato grazie al fondo per la sicurezza urbana, mira a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, tramite azioni per il controllo del territorio e contestuale attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno.

Le restrizioni imposte dalla perdurante emergenza pandemica ha avuto tante ripercussioni, come la riduzione delle presenze degli studenti delle scuole superiori e più in generale la minore mobilità sul territorio. Ciò ha suggerito di far confluire parte delle risorse nell’acquisto di due biciclette elettriche. Queste sono particolarmente adatte alle caratteristiche urbanistiche del capoluogo: un apposito nucleo di otto operatori della polizia municipale potrà coprire efficacemente l’area urbana ed in particolare il centro storico, intervenendo tempestivamente senza appesantire il transito e la viabilità.

Le biciclette diventeranno dotazione strutturale del comando di polizia municipale, utilizzabili per le medesime finalità anche oltre la conclusione del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno.