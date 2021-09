La Reggiana affonda il Siena in 8 minuti: finisce 0-2 all’Artemio Franchi

Doveva essere l’esame di maturità per il Siena di Gilardino, ma il secco 0-2 rifilatogli dalla Reggiana non può che denotare una bocciatura temporanea. Gli ospiti dominano in lungo e largo sin da subito: nei primi 8 minuti rifilano ai bianconeri 2 gol. Prima, al 6′ Sciaudone sfrutta il bel lancio di Lanini, salta Terzi e conclude a rete sul secondo palo dove non può nulla Lanni. Dopo neanche 60 secondi è Zamparo a gelare nuovamente l’Artemio Franchi: l’attaccante granata riceve in area di rigore, con una finta si sbarazza di Terzi e conclude con un bel tiro rasoterra alle spalle del numero 1 bianconero. Il dominio ospite è tale per quasi tutto il primo tempo: al 15′ vanno ancora vicini al gol ma Zamparo sbaglia da pochi metri la rete della doppietta. Alla mezzora Rosafio e Lanini conducono un contropiede pressoché perfetto, stavolta però è Lanni a dire di no agli attaccanti della Reggiana con un mezzo miracolo. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-2, con gli ospiti più vicini a fare il terzo che a subirne uno.

Gilardino ci prova nella ripresa coi cambi: Varela e Disanto dentro al rientro dagli spogliatoi al posto di Cardoselli e Montiel. Cambio di modulo per Gilardino che abbandona il 4-3-3 e passa ad un più offensivo 4-2-4. L’attaccante uruguagio si becca un cartellino giallo dopo neanche 60″. Il Siena prova a costruire facendosi trascinare dagli attaccanti, ma i primi ad andare vicini al gol sono ancora gli ospiti: Lanini crossa per Zamparo che gira a rete senza trovare però lo specchio della porta. Gilardino prova il tutto per tutto a 20′ dalla fine inserendo anche Bianchi e Karlsson nella mischia. Nonostante il tutto per tutto tentato dall’allenatore della Robur non c’è niente da fare per i senesi che vanno incontro alla prima sconfitta stagionale.

Emanuele Giorgi