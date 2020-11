La rabbia di San Quirico d’Orcia: “Non chiamatela 1000 miglia, l’edizione 2021 ci taglia fuori”

“L’edizione 2021 non andrebbe chiamata Mille Miglia. Nel nuovo percorso del prossimo anno della storica corsa Brescia-Roma-Brescia, svelato dall’organizzazione, è stata completamente tagliata fuori la provincia di Siena”, la polemica arriva dal comune di San Quirico d’Orcia. Come sappiamo l’edizione 2021 della Mille Miglia partendo da Brescia raggiungerà Viareggio , passerà dalla costa tirrenica toscana per entrare a Roma,e infine risalire passando per Orvieto, Arezzo, Bologna, Verona e appunto Brescia, tutto questo senza passare dalla nostra provincia. “La nostra è sia una provocazione sia una constatazione – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Danilo Maramai -, ovviamente l’organizzazione delle Mille Miglia, essendo privata, ha tutto il diritto di fare scelte di questo tipo e di modificare lo storico percorso della corsa. Il legame della nostra cittadina con quello che la corsa rappresenta resta solido nel tempo, ma non possiamo non evidenziare che questa scelta di tagliare fuori il nostro territorio ci lascia perlomeno interdetti e non ci trova d’accordo”