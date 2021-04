La Polizia festeggia i 40 anni dalla riforma con il libro del prefetto Carlo Mosca

La Polizia celebra i 40 anni della legge 121 del 1981 e lo fa oggi, giovedì 1 aprile, con la pubblicazione del libro dal titolo La riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, scritto dal Prefetto Carlo Mosca, scomparso due giorni fa. Come si legge in una nota si tratta di un volume “molto importante” per la polizia, “destinato a restare nel tempo”. Nei 12 capitoli dell’opera c’è il contributo di autorevoli personalità che ripercorrono ed illustrano i temi che caratterizzano anche il calendario 2021. “Trasformazione e innovazione. Questi i punti salienti di un’importante ricorrenza: i 40 anni dalla Legge 121 del 1981, che determinò la trasformazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella Polizia di Stato – si legge nell’introduzione-. Nasceva allora una polizia moderna, “smilitarizzata” e caratterizzata da una forte identità civile, votata al servizio della comunità. Una legge divenuta nel tempo un caposaldo fondamentale della nostra società e ancora oggi straordinariamente attuale”. Tra i contributi presenti ci sono quelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La Polizia è uno dei volti dello Stato. La storia della Polizia è parte del racconto della edificazione dello Stato unitario, ne ha seguito l’evoluzione costituzionale garantendo lealtà nello svolgimento dei suoi compiti di autorità preposta al mantenimento dell’ordine pubblico”.

