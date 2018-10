La pioggia sul tufo, ormai una ‘tradizione’. Ecco le variazioni

Immagini in tempo reale da Piazza del Campo dove, tanto per non perdere la ‘tradizione’, la pioggia ha bagnato il tufo che però sembra aver retto molto bene. Al momento gli orari restano invariati per domani: primo appuntamento in Comune con i capitani alle 8.45 per la composizione delle batterie. Verrà poi valutato il tufo. Se il tufo risultasse in buone condizioni allora le operazioni potrebbero essere anticipate di 30 minuti (alle 9.30 anziché alle 10). Ma questa decisione verrà presa domani mattina. Ve ne daremo notizia.