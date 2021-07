Lo sport vince sul maltempo, in 1200 sono partiti questa mattina da Buonconvento per effettuare una nuova tappa de l’Eroica. Gli atleti, provenienti da tutta Italia sono partiti questa mattina e proprio in questo momento stanno eseguendo il circuito. Nonostante il maltempo in moltissimi hanno confermato la propria presenza per eseguire una delle gare più emozionanti di sempre.