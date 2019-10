La pavimentazione del centro storico viene rimessa a nuovo: via libera ai lavori di manutenzione

E’ prevista una spesa complessiva di 500mila euro per il progetto, approvato dalla giunta, di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione lastricata delle vie del centro storico, con lo scopo di migliorarne la percorribilità veicolare e pedonale. Il piano prevede l’affidamento ad un unico operatore che avrà il compito di realizzare lavori programmati e lavori “a chiamata”, ossia di pronto intervento per ovviare ad emergenze o problematiche urgenti a seguito di segnalazioni ritenute improrogabili per motivi di sicurezza, e su valutazioni da parte dei tecnici comunali sotto la supervisione dell’ingegnere Chiara Martellacci, responsabile del procedimento.

“Le aree di intervento verranno individuate di volta in volta tra quelle usurate dal transito di mezzi pubblici e privati che, nel tempo, hanno provocato cedimenti ed estese sconnessioni che assorbono le acque meteoriche togliendo l’appoggio delle pietre a valle, e portando al collasso di ampi tratti stradali lastricati compromettendo anche il corretto deflusso delle acque meteoriche – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Sportelli -. Si terrà conto del riuso e del recupero, dove sia possibile, del vecchio lastricato, di parziali ricostruzioni, o di sostituzione di singole lastre. Questo per una riconversione verso il riciclo e un approccio conservativo. Inoltre, per ovviare a eventuali problemi di traffico, l’estensione dei tratti di intervento verranno sempre valutati e non supereranno lunghezze tali da causare difficoltà di circolazione, mantenendo le strade costantemente aperte anche in regime di senso unico alternato “.