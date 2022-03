La Pallanuoto Siena torna in piscina: si parte domenica contro l’Olimpia Colle

Dopo quasi due anni di inattività tornano finalmente a giocare le squadre della Siena Uisp Pallanuoto, che saranno impegnate dal mese di marzo fino all’inizio dell’estate nei rispettivi campionati regionali. Quest’anno, le squadre schierate saranno numerose e la compagine senese potrà presentare una formazione per ciascun campionato: da quello Under 12, passando per gli Under 14, Under 16, Under 18 fino ad arrivare alla Serie B Uisp, per un totale di 60 ragazzi tutti provenienti dalla fucina senese. Il compito di aprire i battenti spetta proprio alla prima squadra, che domenica 13 marzo sarà impegnata a Sesto Fiorentino contro i vicini dell’Olimpia Colle di Sesto Fiorentino.

I ragazzi della Under 14, invece, saranno chiamati in acqua domenica 27 contro i pari del Calenzano mentre gli Under 16 e gli Under 18, domenica 3 aprile nella piscina Olimpia di Colle Val d’Elsa, rispettivamente contro Azzurra Prato e la Sestese. Il campionato Under 12, che mancava da oltre 4 anni, è attualmente in fase organizzativa e partirà entro Pasqua. Anche quest’anno i ragazzi, il cui scopo principale è il divertimento, saranno guidati da allenatori qualificati, fiore all’occhiello del movimento regionale, coordinati dalla sapiente regia di mister Marco Mancini. Il team allenatori è composto da Antonio Burroni e Marco Mancini, per le squadre U16, U18 e Senior; da Matteo Iannello che allena gli Under 14 e da Francesco Sarri, allenatore della squadra U12.