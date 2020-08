“La nuova Regione Toscana non dovrà essere Firenzecentrica”

“Le nostre richieste saranno portati avanti da chi ha una visione su tutta la Toscana che non è Firenzecentrica. I partiti che sostengono la Ceccardi difenderanno il nostro territorio”, così il sindaco Luigi De Mossi ha dato il proprio endorsment alla candidata del centro destra per le elezioni in Toscana Susanna Ceccardi. De Mossi è intervenuto durante la presentazione dei sei candidati regionali della Lega per la provincia di Siena. “Dobbiamo cambiare il governo della regione – ha aggiunto-. Mai come ora si deve ascoltare le esigenze del territorio, ma a negli ultimi anni è contato solo il bacino dell’Arno e la città metropolitana. Non vogliamo fare Strapaese con Firenze ma tutti i comuni devono avere pari dignità”. Poi conclude “chiediamo con grande forza che la prossima presidente della Regione, che sarà Susanna Ceccardi abbia rispetto di tutte le provincie della Toscana. Chiederemo investimenti sui trasporti ed una sanità declinata nei territori, vogliamo dire basta a questo perenne accentramento”.

D’accordo con De Mossi si trova la senatrice della Lega Tiziana Nisini che ha annunciato “nel nostro programma c’è anche la richiesta di un potenziamento del ruolo dei Comuni . I sindaci si sono sostituiti alle istituzioni nel periodo dell’emergenza covid, adesso devono portare le proprie politiche nel territorio”, dice.

Marco Crimi