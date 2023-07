La nuova Mens Sana di Francesco Frati: “Voglio una realtà solida e competitiva”.

La pallacanestro senese riparte con una novità: è nata la Mens Sana Basketball, una sezione unica che raccoglie il testimone della Mens Sana Baketball Academy, la quale faceva parte del gruppo della Polisportiva Mens Sana. La voce di un possibile distaccamento dalla polisportiva aveva iniziato a circolare da qualche mese, ma solo ieri è arrivata la certezza. Il nuovo progetto biancoverde riparte, come lo scorso anno, dalla serie C. La polisportiva e Unico snc, i due soci fondatori, hanno affidato la presidenza all’ex Rettore dell’università, Francesco Frati, storico tifoso biancoverde.

“Sono onorato di intraprendere questo percorso – spiega il presidente Frati -, tutti conoscono la passione che ho sempre avuto per la Mens Sana, da giocatore prima e poi da tifoso. Ringrazio i due soci fondatori, ossia la polisportiva e Unico, che hanno creduto in me. Adesso dobbiamo lavorare per costruire un roster competitivo a coach Betti e che possa durare negli anni”.

Il settore giovanile, invece, rimane completamente alla polisportiva, ma la mano della neonata società sarà decisiva sul lavoro da fare e sulla scelta dei nuovi prospetti. Pertanto, il rapporto tra le due realtà rimarrà aperto e di totale collaborazione.

“La polisportiva è un elemento fondamentale in questo progetto – prosegue Francesco Frati -, quindi ci sarà senz’altro un rapporto di collaborazione. Dai giovani dobbiamo costruire il futuro della squadra, per cui senza la polisportiva il nostro lavoro sarebbe vanificato. Per ora è difficile fare anticipazioni sui nostri obiettivi, perché è ancora tutto in fase di costruzione, ma posso dire che cerchiamo la solidità massima”.

