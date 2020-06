La nuova Emma Villas Aubay Siena pian piano prende forma

L’Emma Villas Aubay Siena va pian piano a comporre la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie A2. La dirigenza biancoblu sta assemblando il roster pezzo su pezzo, giocatore dopo giocatore. In posto 2 è stato confermato Yuri Romanò, uno dei migliori opposti della categoria. Aveva offerte dalla Superlega, specie da Milano, ma ha deciso di rimanere a Siena per vivere un’altra stagione importante e nella quale potrà crescere ancora. In banda è arrivato Dore Della Lunga (nella foto), elemento di esperienza che in passato ha indossato le maglie di grandi squadre come Trento e Perugia e che nella scorsa stagione ha giocato alla grande con la casacca di Bergamo, risultando decisivo anche in alcune delle partite disputate contro Siena. Al centro è rimasto Matteo Zamagni, pallavolista esperto e molto importante per la categoria. Il nuovo libero della Emma Villas Aubay Siena è invece Pasquale Fusco, giovane di belle speranze in arrivo da Bergamo.

E da Bergamo è arrivato anche il nuovo allenatore della squadra del presidente Bisogno, vale a dire Alessandro Spanakis, mentre coach Gianluca Graziosi ha compiuto il percorso inverso ed è tornato ad allenare la compagine lombarda.

Chi invece ha salutato Siena è Marco Falaschi, andato in Superlega alla Lube Civitanova Marche, mentre Romolo Mariano si è trasferito a Cantù. Sebastiano Milan è tornato a Padova.

Rimane da capire quale sarà il futuro di Carmelo Gitto e anche come Siena riuscirà a rinforzarsi in cabina di regia e in banda.