“La notte non finisce mai. Viaggio intorno al Mostro di Firenze”. Successo per la presentazione del libro a Siena

E ‘un grande successo di partecipazione quello dell’evento di presentazione a Siena de La Notte non finisce mai – Viaggio intorno al mostro di Firenze, il libro-inchiesta di Andrea Ceccherini e Katiuscia Vaselli

C’erano in tanti oggi, lunedì 14 giugno, negli spazi della Fortezza Medicea, ad ascoltare i due autori che hanno parlato, dopo gli eventi del Caffè letterario Le Murate e di Villa Bardini a Firenze, del loro lavoro frutto di quattro anni di studio e ricerca intorno ad una vicenda che a tutt’oggi lascia ancora molti dubbi e incertezze. L’iniziativa si inserisce all’interno del calendario di eventi di ViviFortezza 2021. I due autori sono stati introdotti e presentati dal presidente della Biblioteca degli Intronati di Siena, Raffaele Ascheri, e dall’attrice Chiara Savoi che leggerà alcuni passi del volume.

“Presentare l’opera a Siena c’ha emozionato, ci rendiamo conto che questa è una vicenda che smuove le coscienze anche nel nostro territorio, che poi non è molto lontano da quello dove sono avvenuti i delitti” , afferma Katiuscia Vaselli, autrice del libro. “La notte non finisce mai” è arricchito anche dalle interviste fatte a figure come quella del cronista de La Nazione Mario Spezi, colui che per primo usò il termine Mostro e che ha dedicato un’intera vita a questa storia. “E ‘stato decisivo per il percorso che abbiamo fatto – prosegue Vaselli -. Spezi ci ha dato la voglia e gli strumenti per andare avanti ed è stato un personaggio importante in tutta la vicenda”.

Durante la presentazione uno spazio è stato dedicato alla figura di Salvatore Vinci. “E ‘uscito dalla scena delle indagini e dell’opinione pubblica. Ci facciamo alcune domanda: cosa è accaduto nel 1989? Come è possibile che una pista che aveva portato a stringere il cerchio delle indagini intorno ad una persona si sgretola all’improvviso? “, così l’altro autore di La Notte non finisce mai – Viaggio intorno al mostro di Firenze Andrea Ceccherini,

La Notte non finisce mai – Viaggio intorno al mostro di Firenze è un libro che, partendo dall’inizio della vicenda, da quel lontano 1968, rilegge l’intera vicenda del mostro di Firenze cercando di dare al lettore una nuova chiave per interpretare quegli otto duplici omicidi in un modo semplice, con un approccio scevro da tutte quelle sovrastrutture mediatiche che negli anni hanno creato nell’opinione pubblica idee, a tratti, bizzarre.

“La storia del mostro di Firenze – come dicono i due autori rifacendosi all’intervista introduttiva al giornalista Mario Spezi – è una storia di potere; una vicenda dove l’autorità preposta a individuare il responsabile di questi sedici omicidi brancola nel buio, prima, prende una strada ben delineata dopo e improvvisamente vira lasciando coscientemente in sospeso qualcosa ed è in quel qualcosa che, probabilmente, si nasconde la verità distante dalla soluzione, alla fine, individuata”.

