“La notte non finisce mai. Viaggio intorno al mostro di Firenze”: in uscita il libro “nato” da Siena News

E’ in uscita, dopo quattro anni di lavoro che ha coinvolto la redazione di Siena News insieme all’amico Andrea Ceccherini e ad altri collaboratori preziosi come psicologi, criminologi, giornalisti, periti, ma anche attori e registi il libro “La notte non finisce mai. Viaggio intorno al mostro di Firenze”.

Edito da Coasfera e distribuito da Cinquantuno.it, marchio di distribuzione libraria nazionale e servizi per autori ed editori, il libro è disponibile per quanti vorranno appassionarsi a una chiave di lettura.

Si tratta di un’inchiesta. Ci sono storie che non hanno un finale, cronache che non trovano pace. Quella legata al mostro di Firenze è senza dubbio una di quelle vicende, tanto che ancora oggi, dopo oltre cinquant’anni dal primo duplice omicidio, il caso è ancora aperto. Le ferite, di più. Ed è in quelle ferite, in ognuna di quelle anime lacerate dalla vita e dalla morte che questo libro affonda con ogni parola. È dentro ai luoghi, alle persone, ai ricordi e alle violenze che si scopre il Mostro. Guardando il cielo quando la luna è più spenta, quando è più buio, scopriamo che ci sono storie che ancora cercano un finale, che hanno sete di giustizia. Perché ci sono notti che non finiscono mai.