La ministra Paola De Micheli arriva a Siena: “A settembre commissarieremo la Siena-Grosseto”

Si è presentata questa sera al bar Il Palio per un evento organizzato dal Partito democratico, la ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli. L’occasione è stata per parlare dei lavori sulla rete stradale di Siena, che a breve inizieranno.

“Io penso che i cittadini toscani esprimeranno piena fiducia al centro sinistra e quindi ad Eugenio Giani – ha detto la ministra -. Non è possibile pensare ad un governo, come quello di destra, che ha votato contro i recovery found, risorse indispensabili per questa regione. In questi mesi abbiamo lavorato molto, anche per quanto riguarda la provincia di Siena. A settembre ultimeremo l’iter per il commissariamento della Siena-Grosseto, così da partire con i lavori. Abbiamo versato moltissimi fondi a favore della rete stradale senese e toscana. Altro progetto è quello della terza corsia nel tratto A1 Chiusi-Firenze, Aspi, ovvero la società concessionaria, ha già ultimato le ultime fasi per iniziare con i lavori. Per non dimenticare la Cassia, a breve daremo l’appaltabilità”.

Di seguito la video intervista completa