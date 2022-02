La Mens Sana batte Carrara 87-66 e conquista due punti importanti per il campionato

La Mens Sana esce protagonista dal PalaEstra di una grande vittoria corale. Inizia subito bene il primo quarto, con i biancoverdi che cercano di allungarsi su Carrara. Binella, però, chiede più ritmo ai suoi ragazzi. Arriverà nel secondo quarto con la Mens Sana che ingrana la marcia portandosi a più 13 punti dall’Audax. La pausa lunga non cambia il risultato, i biancoverdi tornano in campo nel terzo quarto con una grande determinazione, gestendo la partita magistralmente e non facendo mai avvicinare Carrara al punteggio. Pannini si presenta con una bomba da tre, Sprugnoli e Tognazzi, fanno girare la palla permettendo a tutta la squadra di poter dare il priprio contributo al meglio. Sabia conquista il canestro degli avversari portando a casa 16 punti. Molto bene anche Iozzi, sempre presente sia in fase difensiva che offensiva portando a casa un attivo di 15 punti. È lui l’Mvp della serata. L’attenzione non cala nell’ultimo periodo, la Mens Sana aumenta il ritmo di gioco portandosi a più 22 da Carrara. Alla fine del quarto la sirena suona e la Mens Sana conquista due punti continuando il suo cammino all’interno del campionato.

Mens Sana

Tognazzi 21; Benincasa 6; Pannini 10; Iozzi 15; Sabia 16; Sprugnoli 3; Bovo 9; Menconi 7; Monnecchi; Giorgi; Santini; Milano;

all. Pierfrancesco Binella

Audax Carrara

Mezzani 11; Riccardi 13; Tealdi 14; Suliauskas 22; Leporati; Donnini; Bagalini 6.

All. Andre Cristelli