La ludoteca Fantasia di Taverne d’Arbia accoglierà anche i bambini di Asciano

Un luogo di svago e socializzazione per i più piccoli: è la ludoteca Fantasia a Taverne d’Arbia alla quale nei giorni scorsi, dopo apposita gara, è stato assegnato il servizio di animazione per i prossimi tre anni.

La struttura, che si trova in via Aldobrandino degli Aldobrandeschi 24, è ormai un punto di riferimento per il percorso educativo dei minori e da quest’anno presenta una importante novità. “Abbiamo deciso di aprire la ludoteca anche ai bambini residenti in zone limitrofe ma già del Comune di Asciano”, spiega l’assessore ai servizi all’infanzia, Paolo Benini. “La struttura si trova al confine tra i Comuni di Siena ed Asciano – prosegue l’assessore – e in questo modo vogliamo che i bambini, abituati a giocare insieme, lo possano fare anche all’interno della ludoteca”. L’allargamento dei fruitori si è reso possibile “grazie alla collaborazione con l’amministrazione di Asciano, insieme alla quale porteremo avanti un monitoraggio così da poter successivamente firmare un accordo in cui stabilire i costi di reciprocità. Purtroppo la ludoteca Fantasia ha numeri limitati e dunque non possiamo aumentare ulteriormente i fruitori, estendendo l’accordo anche ad altri Comuni contermini”, conclude Benini.