La lotta per l’ambiente parte dalla scuola: a Siena il Monna Agnese si libera dalla plastica

La lotta per la salvaguardia dell’ambiente è la sfida del futuro per l’umanità. E si parla di futuro, proprio perché sono i giovani di oggi, adulti di domani, che hanno preso a cuore queste tematiche, basti pensare alla grande partecipazione ottenuta dal movimento #Fridaysforfuture e dalla giovanissima Greta Thunberg ma anche il successo elettorale dei Verdi alle recenti europee, dove sono stati gli under 30 a costituire un ampio bacino elettorale in termini di voti. I ragazzi stanno dando una lezione a moltissime persone, anche ai propri professori e alle proprie scuole che non possono rimanere immobili. A Siena, a dare il buon esempio, è stato il Monna Agnese. Il consiglio di istituto ha approvato la proposta di aderire all’appello #StopSingleUsePlastic, promosso dall’associazione Marevivo, in collaborazione con la Fondazione Sorella Natura. Il Monna Agnese sarà la prima scuola totalmente libera da plastiche.

“Si stima che in una classe gli alunni consumino ogni giorno una bottiglietta d’acqua, in un intero anno scolastico circa 4000 – spiega la stessa associazione -.Così un istituto, con una media di circa 25 classi, in un anno scolastico ne utilizzerà 100mila. Se 10 istituti decidessero di dire basta alla plastica usa e getta, verrebbero risparmiate all’ambiente circa 1 milione di bottigliette in un solo anno”



Dal prossimo anno scolastico 2019-2020 la scuola si impegnerà ad eliminare bevande in bottiglie, le stoviglie monouso come bicchieri, piatti, posate e cannucce e a sensibilizzare l’intera comunità scolastica promuovendo iniziative e progetti, rispettando la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera

L’istituto Monna Agnese di Siena, che ha fra i suoi indirizzi proprio le biotecnologie ambientali che forma studenti ad acquisire le competenze necessarie per la difesa dell l’ambiente, è impegnato già da alcuni anni sui temi della sostenibilità ambientale: ha partecipato, infatti, al progetto europeo GREEN MY SCHOOL, e da tempo pratica la raccolta differenziata.