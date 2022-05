La lettera – “Grazie Asl7 Poggibonsi per un servizio che va oltre la semplice professionalità”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Riccardo Cilemmi che ha voluto scrivere per ringraziare l’Asl 7 di Poggibonsi.

“Scrivo per portare a conoscenza al più largo numero di persone del servizio di Assistenza domiciliare sanitaria dell’Asl 7 (Adi; Assistenza domiciliare integrata), che svolge il proprio lavoro in maniera a dir poco ammirevole, precisa e professionale. È giusto denunciare i disservizi che il cittadino spesso si trova ad affrontare, ma è altrettanto giusto, credo, pubblicizzare le eccellenze, quando ci sono e questo servizio è davvero una eccellenza per il nostro territorio”.

“A seguito dell’assistenza domiciliare – prosegue la missiva -, (Cure palliative domiciliari, avuta da mia moglie gli ultimi 15 giorni di Aprile, (deceduta il 16 Aprile scorso a Poggibonsi, per un grave decorso oncologico), mi sento davvero in dovere di ringraziare pubblicamente tutto lo staff, sia infermieristico che medico, che opera per questo servizio, perché hanno svolto un lavoro che va molto al di là dell’ottima professionalità, operando con una umanità, comprensione e generosità che è andata molto al di là dei compiti a cui erano chiamati, facendo vivere a mia moglie gli ultimi giorni della propria vita in modo lieve e il più possibile decoroso, nel suo letto, nella sua casa, circondata dalla sua famiglia. Uno staff con una sorprendente umanità che si dedica al malato ma anche a chi il malato assiste da casa, offrendo un aiuto morale, oltre che professionale, di estremo aiuto nei momenti critici della grave malattia.

Un grazie di nuovo a tutto lo staff del servizio”.