La lettera – “Galleria Metropolitan nel degrado. Sindaco, cosa vogliamo fare per Siena?”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera destinata al sindaco del comune di Siena, Luigi De Mossi, e al prefetto, Maria Forte. La missiva è a firma dell’avvocato Claudia Bini.

“Gentilissimo Sindaco e Gentilissima Prefetta, mi permetto di scrivere per portare alla vostra attenzione un problema. Ieri sono passata dalla galleria Metropolitan, entrando da vicolo della Palla a corda, e sono rimasta sconcertata dalla situazione di degrado: ormai da mesi l’ingresso di Oviesse posto al piano più basso è sbarrato, le scale mobili non funzionano e talvolta non funziona nemmeno l’ascensore. Le scale (non più) mobili sono invase di rifiuti, bottiglie rotte e cocci di vetro, una colonna in cartongesso è sfondata a pugni, con i calcinacci per terra, il pavimento è sporco, i muri coperti di scritte (allego in calce alcune fotografie).

Pare che i responsabili siano alcuni ragazzini, che hanno fatto della galleria la loro “base” e che abbiano un atteggiamento ostile e minaccioso. Di conseguenza tante persone evitano di percorrere il vicolo della Palla a corda e la galleria Metropolitan e questi sono sempre più degradati. Siena è sempre stata una città tranquilla, non abbiamo grossi problemi di delinquenza da affrontare. Possibile che non sappiamo gestire nemmeno un gruppo di ragazzini?

Dipingerli come pericolosi delinquenti da reprimere e da punire è inutile, fuorviante, e rischia di creare una profezia che si auto-avvera. Il controllo delle forze dell’ordine è necessario, ma non basta. Dobbiamo capire qual è il disagio che sta alla base e affrontarlo. Possibile che l’unica alternativa, di fronte ai problemi, sia apporre un cancello? Vogliamo continuare ad amputare parti della città fino a farla morire oppure abbiamo anche altre idee?

Le famose “gang” sono composte da una quindicina di ragazzini, difficili, ma sono solo una quindicina di ragazzini – che comunque dovranno essere reintegrati nella società, anche a seguito di una sentenza di condanna del tribunale per i minorenni. Forse allora possiamo iniziare subito a integrarli, facendo interventi per prevenire e curare il disagio dei giovani. Sappiamo che a seguito del covid tanti ragazzi soffrono di ansia, panico e depressione, che gli incontri avvengono più sui social che nella vita reale e che a Siena mancano impianti sportivi e luoghi di aggregazione. Mancano anche progetti per favorire l’integrazione, comprendere i problemi e indicare vie d’uscita – e prospettive più interessanti che bivaccare su una scala…

All’estero questi problemi sono stati affrontati con successo costruendo luoghi dove i ragazzi possano ritrovarsi per fare qualcosa di bello (stare insieme, parlare, fare sport, musica, arte, cultura, artigianato, educazione civica in tutti i suoi aspetti, orientamento scolastico e introduzione al lavoro…). Possiamo costruire qualcosa di simile, senza scaricare tutta la responsabilità al volontariato, ma affidando la gestione in modo stabile e professionale a persone formate, capaci di ascoltare e accogliere, che conoscono il territorio ed i problemi dei giovani.

Questi interventi – forse finanziabili anche nell’ambito del PNRR – oltre a poter risolvere il problema del disagio dei giovani più difficili e di degrado della città, sarebbero un patrimonio per tutti i ragazzi e un investimento sul futuro della nostra città.

Possiamo farlo anche noi? Vogliamo farlo? Abbiamo un progetto? Possiamo iniziare subito a fare qualcosa? Quale futuro vogliamo per Siena? In attesa di un costruttivo riscontro, porgo i migliori saluti“.