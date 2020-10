La lettera del Papa ai senesi: “Santa Caterina vi guidi nel vostro cammino verso Dio”

“Desidero unirmi alla comunità della Diocesi di Siena, Colle val d’Elsa e Montalcino che vuole ravvivare la propria devozione vero la propria concittadina”, lo si legge nella lettera che Sua Santità Papa Francesco ha inviato a Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Siena Augusto Lojudice in occasione del 50esimo anniversario della sua nomina a Dottore della Chiesa. L’Arcivescovo ha letto poco fa la lettera davanti ai fedeli senesi.

“Sono trascorsi 50 anni da quando Papa San Paolo VI proclamò Santa Caterina da Siena Dottore con la Chiesa”, scrive il Papa che aggiunge ” il mio predecessore evidenziò il suo impegno per la Chiesa e per il Sommo Pontefice”.”L’intera Nazione guarda con fiducia cristiana a colei che è Patrona d’Italia, non per il semplice fatto che vi è nata, perché si inserì con coraggio e tenacia nella vita sociale e religiosa del Paese”, scrive ancora. “Possa l’esempio di questa donna forte nella Fede, ferma nella speranza e attenta nella carità guidare il cammino dei sacerdoti, fedeli laici e persone consacrate nell’attenzione di amore verso Dio e verso il prossimo” e ancora ” specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale dove è necessario che gli uomini devoti diventino strumento di fede, comunione estendendo agli altri la volontà di Cristo e irradiandola con atteggiamenti concreti”

Foto Vatican News