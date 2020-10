La lettera: “Ciao Alfonso, grande amico e professionista impareggiabile”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Paola Calise Piro ha scritto in ricordo del professor Alfonso De Stefano, responsabile del programma intra-dipartimentale di coordinamento della Chirurgia d’urgenza, docente di Chirurgia della facoltà di Medicina dell’Ateneo, poi Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze scomparso qualche giorno fa.

“È sempre difficile e complicato scrivere qualcosa in circostanze come questa. Le parole escono con estrema difficoltà. In certi momenti e’ impossibile essere lucidi. Il dolore prevale su tutto. Mille pensieri, ricordi, risate, emozioni, si affastellano e fanno ripensare ai tanti momenti, condivisi con te e la tua famiglia, caro Alfonso. Ti ricorderò sempre per la tua amicizia, la tua disponibilità, simpatia, umanità, dolcezza. Un immenso abbraccio e partecipazione a Caterina, Giorgia, Lorenzo, al fratello Renato ed a tutta la famiglia nel ricordo di un uomo e di un professionista impareggiabile. Te ne sei andato cosi’, all’improvviso. Ciao Alfonso, conserverò nel mio cuore straziato il ricordo di una grande persona e di un grande amico e professionista”.