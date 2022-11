La lettera – “Cantiere interminabile sulla Siena-Bettolle, costretta a percorrere strade dissestate”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice che denuncia i non pochi disagi che le stanno creando i lavori sulla Siena-Bettolle. La chiusura del cantiere, stando a quanto scrive la lettrice, erano dapprima previsti per il 25 ottobre, salvo poi essere prorogati fino al 2 dicembre.

“Scrivo per segnalare una situazione di criticità che sta emergendo durante i lavori di manutenzione del manto stradale della Siena-Bettolle, nel tratto che interessa lo svincolo sud di Castelnuovo Berardenga. Questo ingresso (quindi uscita di Castelnuovo Berardenga se si viene da Siena o ingresso se si procede in direzione Rapolano-Sinalunga-Bettolle ) è stato chiuso totalmente dal 22 settembre con il termine dei lavori previsto per il 25 ottobre. Adesso, con nuova comunicazione del 28 ottobre arrivata dal Comune di Castelnuovo la data della fine dei lavori è stata prorogata fino al 2 dicembre 2022!

Solo la parte in ingresso in direzione sud per chi proviene da Siena lo svincolo è tornato attivo, come si vede dalla foto. A questo si aggiunge che da ora in poi sarà chiuso anche lo svincolo successivo, cioè quello di Colonna del Grillo, che fino a oggi risultava aperto e permetteva a chi doveva procedere verso sud di poter entrare sulla Siena-Bettolle con un disagio minimo in termini di chilometri da percorrere sul percorso alternativo. Disagio che tuttavia era enorme se si considerano le condizioni del manto stradale di questa strada secondaria che corre a lato della 4 corsie: condizioni pessime che rendono pericoloso il tragitto.

Quello che non si capisce, inoltre, è perché lo svincolo di Castelnuovo debba rimanere chiuso (come da comunicazione ricevuta) per un altro mese quando la strada è stata già asfaltata e le linee stradali già tracciate; resta solamente da spostare in avanti di circa 200 metri lo scambio di carreggiata.

Nella giornata di ieri ho provato a contattare l’Anas nazionale, parlando con il servizio clienti che mi ha detto di mandare una mail a cui ovviamente nessuno ha risposto. Ho tentato anche con l’Anas territoriale di Firenze, in quest’ufficio è stato tutto un rimbalzare la mia telefonata da un addetto all’altro senza riuscire a trovare chi se ne occupasse veramente. Addirittura un’impiegata mi ha chiesto se fossi sicura che esistesse il tratto di strada Siena -Bettolle perché a lei non risultava…

Scrivo questa lettera per provare a dare visibilità a questa situazione e magari trovare una rapida soluzione di riapertura allo svincolo Castelnuovo sud direzione Bettolle. Per chi, come me, deve tutte le mattine andare a lavorare nella zona sud della provincia di Siena, si tratta di risparmiare tantissimi chilometri di strada dissestata con gigantesche buche (soprattutto nel tratto tra Colonna del Grillo e Rapolano Terme)”.