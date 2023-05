La lettera: “Campo scuola, dopo un anno lavori ancora fermi”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore

Era il 30 aprile del 2022 quando furono chiusi i cancelli del campo scuola, struttura comunale unica a Siena per fare atletica leggera che veniva sfruttata durante l’anno anche dalle scuole per i campionati provinciali e da tanti amatori che preferivano passare un’ora a correre o fare esercizi in quella sede, anziché andare per strada o altrove. Il cartello al cancello annunciava una chiusura temporanea che sarebbe durata fino al settembre successivo ma ad oggi è passato un anno e ancora non ci sono notizie sui tempi del fine lavori. Lavori che hanno visto ripristinare il tartan nell’anello dei 400 metri di pista( mentre non sono stati rifatti i fatiscenti spogliatoi o risistemata la piccola palestra, ndr ). Per cui per consolidare la parte in cemento su cui si appoggia la pista e stendere la gomma al momento non è stato sufficiente un anno.