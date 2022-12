La Lega risponde a Pacciani sui rifiuti: “Collaborazione e serenità grazie ai cittadini, lui si riempie la bocca di ambientalismo”

“Basta solo un dato per sbugiardare il candidato sindaco Pacciani sulla raccolta dei rifiuti: “L’aumento della differenziata e l’abbassamento della tariffa Tari”. Così in un comunicato congiunto a firma della sezione Lega Siena, Paolo Salvini e Silvia Buzzichelli rispondono alle dichiarazioni del candidato.

“Di grande non ci sono i cassonetti ma il lavoro effettuato dall’assessorato all’ambiente di questa amministrazione. Proprio in questi giorni ho fatto incontri con i cittadini dei vari quartieri, ultimo quello di Ravacciano dove al contrario di quello che insinua Pacciani ho trovato un clima sereno e di collaborazione.

Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini perché è anche merito loro se abbiamo migliorato il ciclo dei rifiuti nella nostra città” -afferma Silvia Buzzichelli. Si riempie la bocca di decoro urbano , ambientalismo e sostenibilità dimenticando che i suoi amici di sinistra hanno lasciato una città con una percentuale di differenziata sotto al 40% , Pacciani chieda conferma ad alcune liste che lo appoggiano e che all’epoca sedevano nei banchi della maggioranza. Ad oggi la città ha una differenziata che supera il 60% e grazie all’attuale amministrazione quasi in linea con la media Nazionale. Ricordiamo, inoltre, agli smemorati che i disservizi sono solo da imputare all’azienda Sei toscana che svolge il servizio in gran parte della Toscana del Sud , non solo Siena ma anche in altri comuni il disservizio è evidente. Pensa forse di cambiare gestore? Glielo permetteranno le molte anime di sx che lo appoggiano? “Anziché fare proclami metta nero su bianco perché gli slogan non migliorano niente ma servono solo a riempirsi la bocca di belle parole. Noi lo abbiamo fatto e dimostrato anche di farlo bene. Fatti non parole.” Conclude Paolo Salvini

sezione Lega Siena