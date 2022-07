“La guerra dei vaccini: l’insegnamento di Sabin”, domani la presentazione del libro alle Scotte

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con “Agorà Aou Senese”. Domani alle 15 sarà presentato, nell’aula 6 del centro didattico, il libro di Paolo Leoncini e Paolo Neri “La guerra dei vaccini. Cosa può insegnare la vicenda di Albert B. Sabin”. “Si parlerà in particolare dell’esperienza professionale e umana di Albert Sabin, del suo rapporto con Siena e della storia del vaccino contro la poliomelite, di cui fu uno dei principali protagonisti”, spiegano dalle Scotte. Oltre agli autori sarà presente il dg dell’Aous Antonio Barretta. L’evento di domani – e le registrazioni di 2021 e 2022 – sono disponibili cliccando qui . E’ possibile partecipare in presenza muniti di Green Pass e nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio indicate dalla normativa.