“La Grazia è Bellezza”, un nuovo libro racconta i tesori della Libreria Piccolomini

Il capolavoro della cultura e dell’arte, collocato sul fianco sinistro del Duomo di Siena, è l’assoluto protagonista di un nuovo nuovo volume promosso dall’Opera della Metropolitana e dall’Accademia Senese degli Intronati e realizzato da Opera Laboratori con l’editore Sillabe. Il volume si chiama La Grazia è Bellezza. La Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena, sarà presentato martedì 15 dicembre alle 17 in diretta streaming, e raccoglie gli atti del convegno tenutosi il 27 febbraio scorso(qui il link) in una gremita Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi in cui si sono confrontati alcuni studiosi su varie tematiche inerenti la libreria .

All’incontro parteciperanno il Rettore dell’Opera della Metropolitana, Guido Pratesi, Sua Eminenza Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo Metropolita di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, Cardinale Presbitero del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio, e i curatori del volume Roberto Barzanti, Archintronato e Marilena Caciorgna dell’Università di Siena.

Nell’anno 2020 ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello, il grande artista convocato a Siena dal Cardinale Francesco Tedeschini Piccolomini e dal pittore umbro Bernardino di Betto, detto Pinturicchio, per decorare le pareti della Libreria Piccolomini. Il Sanzio disegnò alcuni studi preparatori per le scene raffiguranti la biografia dipinta di Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II, ma Pinturicchio, pittore amato dai principi della Chiesa, al momento di trasferirli negli affreschi, li adattò alla struttura scenica e alla sua maniera stilistica.

Al di là della grazia di Raffaello, il volume si concentra sul gruppo scultoreo delle Tre Grazie che, acquisite dal cardinal nipote dalla famiglia Colonna a Roma, si collocano al centro della Libreria e ne costituiscono non solo il punto focale, ma anche un nesso tra Cielo e Terra, un richiamo alla poesia e alla filosofia neoplatonica secondo i dettami del Cardinal Tedeschini.

Per la diretta streaming: pagina Facebook Complesso Duomo di Siena e canale YouTube Opera Laboratori livestreaming.