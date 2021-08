La grande musica classica protagonista al Museo del Paesaggio

Una serata speciale dedicata alla bellezza, al gusto e al piacere della musica. È quella in programma martedì 31 agosto al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, in via del Chianti 61. L’evento si aprirà alle ore 17.30 con la visita al museo, i cui spazi sono stati recentemente rinnovati e potranno essere visitati con il nuovo allestimento. Sarà possibile, inoltre, ammirare la mostra di Luca Pancrazzi dal titolo “Paesaggio Ciclico Variato”, che raccoglie una sintesi dei cicli di opere dell’artista sul tema del paesaggio, con opere su carta, dipinti e sculture di piccolo taglio degli ultimi quarant’anni. Una degustazione di vino del territorio, infine, che introdurrà il concerto di musica classica del “Duo Paganini”.

Il violino di Francesco Cappelletti e la chitarra di Gabriele Curciotti guideranno tutti i presenti in un viaggio nel cuore della musica classica eseguendo brani di Gioacchino Rossini, Niccolò Paganini, Dimitri Shostakovich, Claude Debussy, Maurice Ravel e Manuel De Falla. Il “Duo Paganini” nasce 2012, dopo che i due artisti hanno collaborato insieme ad un progetto musicale a favore dei terremotati dell’Emilia. La scelta del nome è un omaggio al duplice volto di Paganini, che oltre ad essere stato il ben noto violinista, ha avuto una notevole carriera concertistica anche come chitarrista.

L’evento si svolge nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti, comprese quelle relative al “Green Pass”. I posti disponibili sono 30, per cui è consigliata la prenotazione, telefonando al numero 0577 351337 o inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica [email protected].