La Gold Gym di Siena protagonista al torneo di kick boxing “Mal di testa” di Prato

Domenica 10 aprile al Palazzetto Itis Buzzi di Prato si è svolta la 18° edizione del torneo di Kick Boxing “Mal di Testa” per la Federkomat, l’unica federazione italiana riconosciuta dal Coni, organizzato dalla scuola arti marziali “Kai Muay”.

All’evento hanno partecipato anche alcuni atleti della scuola arti marziali della Gold Gym Siena: Pietro Iannone, classe 2004, nella -69kg Bmn (blu, marroni, nere) di Light Contact, già partecipante alle fasi finali del campionato italiano 2021, Andrei Morosan Simeria nella -79 Bmn di Kick Light, atleta da molti anni in forza alla palestra di Siena, insieme ad alcuni esordienti: Guido Miceli nella -80, Lorenzo Rodriguez nella -75, Francesco Nobili nella -85 e Tommaso Godente nella -80. Presente anche Debora Fiorino, Campionessa Italiana di Low Kick -65 che, ormai da anni, si allena alla Gold Gym Siena.

A portare a casa la vittoria in questa trasferta sono stati Guido Miceli all’esordio che, con due match, porta a casa il titolo della -80 e Pietro Iannone che disputa un solo match ma trionfa con un avversario molto forte. Per gli altri atleti, anche loro esordienti in un torneo del circuito Federkombat, tanta esperienza, divertimento e adrenalina che metteranno a frutto per il prossimo torneo

Peraltro, la società Gold Gym ha in programma un grande evento che dopo due anni di assenza causa Covid torna a Siena con il Kick boxing day il 4 giugno al PalaOrlandi del Costone dove gli atleti senesi daranno il massimo per farsi valere e tenere alto il nome di Siena.