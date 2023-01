“La giunta nei quartieri”, appuntamento in via Aretina

Prosegue la serie di incontri fra amministrazione e cittadini. Domani, martedì 24 gennaio, ore 18, presso i locali del centro culturale “Benedetto XVI” in via Aretina 174, nuovo appuntamento con la giunta comunale dedicato al bilancio dei lavori svolti nel quartiere Pispini-Romana.

“La giunta nei quartieri” Nove eventi organizzati in tutta la città per tracciare un bilancio di quasi cinque anni di lavoro del Comune di Siena. E per raccogliere dai cittadini le indicazioni su quanto ancora ci sia da fare, per tracciare lo sviluppo futuro.

Sei incontri nei quartieri e tre all’interno del centro storico senese. Terzo appuntamento del ciclo di incontri martedì 7 febbraio a Taverne d’Arbia. Seguiranno poi il quartiere di San Miniato, Ravacciano e Isola d’Arbia. Infine i tre Terzi di Città.