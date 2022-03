La freccia di Amazon indica lsola d’Arbia: a giugno si concludono i lavori per il nuovo centro della multinazionale

C’è un mese da segnare con il pennarello rosso. É quello di giugno. Nei primi giorni che aprono alla bella stagione infatti dovrebbero concludersi( salvo ovviamente imprevisti) i lavori per il nuovo fabbricato di Amazon a Siena. L’azienda sta operando in queste settimane sulla nuova struttura che ospiterà un centro di smistamento. L’area dove sarà posizionato il colosso dell’e-commerce è quella dell’Isola d’Arbia. Di questo nuovo stabilimento si vocifera da mesi perché dovrebbe diventare una delle nuove realtà che cambieranno il volto della periferia di Siena. Di un arrivo di nuove grandi brand internazionali e nazionali si parla da tempo, almeno da quando la discussione del nuovo Piano operativo era entrata nel momento clou, negli ultimi spezzoni dello scorso anno. Dalla multinazionale intanto non si fanno passi avanti sul nuovo centro e non si vuole anticipare nulla. La risposta sull’argomento è sempre la solita. “Amazon ha una lunga tradizione di non commentare i piani futuri”, questa la posizione dell’azienda a chi gli chiede quando arriveranno in città-