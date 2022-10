La fotografia del Siena Awards incontra la musica del Siena Jazz

Si intitola “Musica in mostra” il doppio appuntamento che venerdì 21 ottobre e venerdì 28 ottobre celebrerà l’incontro fra la grande fotografia del Siena Awards e la musica di alto profilo del Siena Jazz.

I due eventi si svolgeranno nell’ex Distilleria Lo Stellino, in via Fiorentina, e proporranno un’esperienza multisensoriale con la possibilità di visitare la mostra “Imagine all the people sharing all the world” dedicata ai vincitori del SIPA, Siena International Photo Awards, prima di assistere a una performance musicale live organizzata dal Siena Jazz. Le due serate saranno arricchite da un aperitivo con prodotti del territorio messi a disposizione da Etruria Retail, con i suoi supermercati Carrefour, fra i main partner del Siena Awards.

I protagonisti dei due appuntamenti. Il primo viaggio fra arte visiva e musica, venerdì 21 ottobre, si aprirà alle ore 19 con l’aperitivo e la visita della mostra del SIPA, prima di lasciare spazio, alle ore 20.30, alla performance di “Diodati/Ferri duo plays Yorke”, che vedrà protagonisti Alessandra Diodati, voce, ed Edoardo Ferri, alla chitarra. Il duo si è formato a Siena Jazz, dove ha iniziato a sperimentare vari repertori, fra cui quello di Thom Yorke e le loro canzoni diventano materiale per ricercare arrangiamenti jazzistici e sperimentali.

Venerdì 28 ottobre “Musica in mostra” si aprirà ancora alle ore 19 con l’aperitivo e la visita della mostra del SIPA e dalle ore 20.30 vedrà protagonisti “Guglielmo Santimone & Noemi Fiorucci Duo”, con Noemi Fiorucci, voce, e Guglielmo Santimone, al pianoforte, vincitore dell’edizione 2020 di “Tomorrow Jazz” al Teatro La Fenice di Venezia. Il duo unirà l’improvvisazione con le armonie e i ritmi dei canti tradizionali brasiliani fino ad arrivare a una sfumatura più contemporanea.

Info su “Musica in mostra”. I due eventi sono gratuiti per i possessori del biglietto delle mostre del Siena Awards. Coloro che ne sono sprovvisti, possono acquistarlo ai due eventi “Musica in Mostra”, venerdì 21 o venerdì 28 ottobre, al prezzo ridotto di 10 euro, anziché 12 euro. Per partecipare è richiesta la registrazione obbligatoria a questo link (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-in-mostra-439746241847).