La Fortezza è bella più che mai, dopo tanti anni le fontane tornano a funzionare

Dopo tanti anni tornano in funzione le fontane della Fortezza Medicea, tutto questo è stato possibile grazie al bando Siena in Divenire, nell’ambito dell’Urban Invention progect, organizzato e finanziato dalla Fondazione Mps. Il progetto è stato presentato e vinto dall’associazione Propositivo, Comune di Siena e Siena Jazz:un progetto ambizioso che ha visto al centro degli obiettivi il ripristino delle fontane della fortezza, poste ai lati dell’anfiteatro, e la ristrutturazione dei loggiati, che avverrà successivamente.

“Un progetto molto interessante che ha accolto subito buone impressioni da parte dei cittadini – ha detto Luigi Sani, vice direttore generale di Fondazione Mps -. La Fortezza è un luogo simbolico per i senesi, oltre ad essere molto frequentato. Il ripristino delle fontane sarà sicuramente un valore aggiunto”.

Erano tanti anni, moltissimi, che le fontane non erano in funzione. Ristrutturazione delle tubature, ripristino e certificazione degli impianti elettrici. Sì, perchè le fontane splenderanno anche di notte, grazie ad un impianto di illuminazione posto all’interno delle bocche dei leoni. Ma le novità non finiscono qua, in futuro verranno eseguiti lavori di ristrutturazione dei loggiati della Fortezza Medicea, proprio dove nasce il Siena Jazz.

Di seguito la video intervista completa

Niccolò Bacarelli