La famiglia Mari: “Grazie a ognuno di voi per l’affetto che avete mostrato per Andrea”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il ringraziamento che la famiglia Mari – la moglie Ilaria, i genitori e la sorella Cristina – vuole rendere pubblico per poter abbracciare simbolicamente quanti hanno partecipato al dolore per la scomparsa di Andrea.

“Vorremmo poter ringraziare singolarmente con un grandissimo abbraccio tutti coloro che hanno dimostrato il loro grande affetto per Andrea, ringraziare uno per uno gli amici, i contradaioli, i Senesi e chi lo amava pur non essendo di Siena per essersi strinti intorno a lui, sul Campo o solo con un pensiero.

Vogliamo inoltre rivolgere un ringraziamento speciale al Sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e le autorità tutte che hanno consentito la grande partecipazione al saluto al nostro Andrea

Ilaria, i genitori, la sorella”